Силы ПВО России сбили Bayraktar над Харьковской областью

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Российские средства ПВО сбили беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Харьковской областью, сообщило Министерство обороны России.
Силы ПВО России сбили Bayraktar над Харьковской областью
  • Gettyimages.ru

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Тарановки Харьковской области сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2», — говорится в заявлении.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата Bayraktar украинских националистов расчётом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор».

Всего в процессе несения боевого дежурства было уничтожено 20 воздушных целей, среди них семь Bayraktar.

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