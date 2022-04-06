Силы ПВО России сбили Bayraktar над Харьковской областью
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«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Тарановки Харьковской области сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2», — говорится в заявлении.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата Bayraktar украинских националистов расчётом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор».
Всего в процессе несения боевого дежурства было уничтожено 20 воздушных целей, среди них семь Bayraktar.