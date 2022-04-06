Минобороны России: запланированный на 6 апреля обмен военнопленными сорван Киевом

Короткая ссылка
Минобороны России сообщило, что запланированный на 6 апреля обмен военнопленными сорван украинской стороной.
Минобороны России: запланированный на 6 апреля обмен военнопленными сорван Киевом
  • РИА Новости

«Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причём на предварительно согласованных условиях. Планируемый на сегодня обмен военнопленными также сорван украинской стороной», — сказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, список заявленных к обмену (251 военнослужащий) в течение суток неоднократно уточнялся, количество военнопленных неоднократно сокращалось.

«Согласованный на последнем этапе список в количестве только 38 военнослужащих сегодня с утра украинской стороной без объяснения причин также отвергнут», — отметил он.

Мизинцев добавил, что при этом со стороны России подготовка украинских военнопленных по большому списку в количестве 251 украинского военнослужащего была проведена в полном объёме, включая их доставку в исходный район для обмена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить