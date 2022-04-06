Минобороны России: запланированный на 6 апреля обмен военнопленными сорван Киевом

Минобороны России сообщило, что запланированный на 6 апреля обмен военнопленными сорван украинской стороной.

«Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причём на предварительно согласованных условиях. Планируемый на сегодня обмен военнопленными также сорван украинской стороной», — сказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, список заявленных к обмену (251 военнослужащий) в течение суток неоднократно уточнялся, количество военнопленных неоднократно сокращалось.

«Согласованный на последнем этапе список в количестве только 38 военнослужащих сегодня с утра украинской стороной без объяснения причин также отвергнут», — отметил он.

Мизинцев добавил, что при этом со стороны России подготовка украинских военнопленных по большому списку в количестве 251 украинского военнослужащего была проведена в полном объёме, включая их доставку в исходный район для обмена.