Источник: сотрудник СБУ запрашивал данные украинцев, чтобы их расстрелять за «пособничество» России

В распоряжении RT оказалась запись телефонного разговора сотрудника СБУ, который говорит, что готовит убийство нескольких мирных жителей в Черниговской области якобы за «пособничество» России.

По данным правоохранителей, разговор состоялся 5 апреля между сотрудником спецслужбы Русланом Бондаренко и неким Игорем.

По информации источника RT, Руслан Бондаренко — из Новгорода-Северского Черниговской области, ему 36 лет, по предварительным данным, он работает в районном отделении СБУ.

Бондаренко в разговоре просил данные «трёх-четырёх граждан, сколько получится», сотрудничавших с ВС России.