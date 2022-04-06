Источник: сотрудник СБУ запрашивал данные украинцев, чтобы их расстрелять за «пособничество» России
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По данным правоохранителей, разговор состоялся 5 апреля между сотрудником спецслужбы Русланом Бондаренко и неким Игорем.
По информации источника RT, Руслан Бондаренко — из Новгорода-Северского Черниговской области, ему 36 лет, по предварительным данным, он работает в районном отделении СБУ.
Бондаренко в разговоре просил данные «трёх-четырёх граждан, сколько получится», сотрудничавших с ВС России.