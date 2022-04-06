В ДНР заявили об обстреле украинскими военными Железной Балки и Горловки
- РИА Новости
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 11:50 — населённый пункт Новгородское — населённый пункт Железная Балка: выпущено пять мин калибром 82 мм; 14:05 — населённый пункт Шумы — населённый пункт Горловка (посёлок шахты 6/7): выпущено десять гранат из АГС», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 198 человек из Мариуполя в село Безыменное Донецкой Народной Республики.