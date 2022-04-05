ВС России уничтожили четыре хранилища топлива, снабжающих украинские войска

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы уничтожили четыре хранилища топлива, которые были необходимы для снабжения группировок украинских войск.

РИА Новости