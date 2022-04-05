ВС России уничтожили четыре хранилища топлива, снабжающих украинские войска
- РИА Новости
«Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населённых пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск», — заявил он.
Ранее Минобороны России опубликовало видео работы армейской авиации и самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».
Также 3 апреля российское ведомство опубликовало кадры работы экипажей вертолётов армейской авиации Ка-52 в ходе специальной военной операции на Украине.