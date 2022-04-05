ВС России уничтожили четыре хранилища топлива, снабжающих украинские войска

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы уничтожили четыре хранилища топлива, которые были необходимы для снабжения группировок украинских войск.
ВС России уничтожили четыре хранилища топлива, снабжающих украинские войска
  • РИА Новости

«Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населённых пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск», — заявил он.

Ранее Минобороны России опубликовало видео работы армейской авиации и самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». 

Также 3 апреля российское ведомство опубликовало кадры работы экипажей вертолётов армейской авиации Ка-52 в ходе специальной военной операции на Украине.

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