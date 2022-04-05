Медведев заявил, что часть украинцев занимается преобразованием страны в Третий рейх

Короткая ссылка
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина ментально преобразилась в Третий рейх из-за части украинцев.
Медведев заявил, что часть украинцев занимается преобразованием страны в Третий рейх
  • РИА Новости

«Пассионарная часть украинцев последние 30 лет молилась на Третий рейх. Буквально. Отвращение вызывают фотографии, на которых практически в каждой воинской части Украины, взятой нашей армией, находят нацистскую символику — штандарты, литературу, плакаты. Даже чашки со свастикой!» — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, Запад пытается показать эту ситуацию как «игру в фашистскую эстетику», но в реальности это идеология части украинцев.

«Не стоит удивляться, что преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистких прихвостней Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине! Как и отдельным уродам, которые считают себя вправе подобную Украину представлять», — добавил Медведев.

Ранее освобождённый солдат рассказал об издевательствах украинских националистов над российскими военными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить