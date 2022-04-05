Медведев заявил, что часть украинцев занимается преобразованием страны в Третий рейх

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина ментально преобразилась в Третий рейх из-за части украинцев.

«Пассионарная часть украинцев последние 30 лет молилась на Третий рейх. Буквально. Отвращение вызывают фотографии, на которых практически в каждой воинской части Украины, взятой нашей армией, находят нацистскую символику — штандарты, литературу, плакаты. Даже чашки со свастикой!» — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, Запад пытается показать эту ситуацию как «игру в фашистскую эстетику», но в реальности это идеология части украинцев.

«Не стоит удивляться, что преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистких прихвостней Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине! Как и отдельным уродам, которые считают себя вправе подобную Украину представлять», — добавил Медведев.

Ранее освобождённый солдат рассказал об издевательствах украинских националистов над российскими военными.