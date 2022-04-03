В ночном клубе в Баку произошёл взрыв

В одном из ночных клубов в столице Азербайджана Баку произошёл взрыв, по предварительным данным погиб один человек.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на месте происшествия тело одного человека, обнаруженное под завалами, извлечено и передано в соответствующие органы», — говорится в сообщении МЧС Азербайджана.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал 31 человек.

Причины произошедшего выясняются.

11 декабря 2021 года суд в Бразилии признал четырёх человек виновными по делу о пожаре в ночном клубе в 2013 году, в результате которого погибли 242 человека.