СК России возбудил два дела по фактам обстрела территории Донбасса

Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела об обстрелах украинскими силовиками населённых пунктов ДНР и ЛНР.

«Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса России («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»)», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время устанавливаются должностные лица из числа украинских националистов, причастные к этим преступлениям.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные выпустили более 100 снарядов и мин по республике.