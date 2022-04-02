СК России возбудил два дела по фактам обстрела территории Донбасса

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Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела об обстрелах украинскими силовиками населённых пунктов ДНР и ЛНР.
СК России возбудил два дела по фактам обстрела территории Донбасса
  • РИА Новости

«Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса России («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»)», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время устанавливаются должностные лица из числа украинских националистов, причастные к этим преступлениям.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные выпустили более 100 снарядов и мин по республике.

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