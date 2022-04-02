В Донбасс доставили четвёртую партию гуманитарной помощи из Подмосковья

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В Донбасс прибыла четвёртая партия гуманитарной помощи из Московской области.
В Донбасс доставили четвёртую партию гуманитарной помощи из Подмосковья
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на члена Общественной палаты Московской области Юрия Мизерного.

«Первой точкой, куда мы доставили комплекты с гумпомощью, стал пункт размещения беженцев из Мариуполя. У всех этих людей была своя история побега из пылающего города. От этих рассказов, скажу честно, кровь стыла в жилах», — рассказал Мизерный.

Также гумпомощь доставили в Харцызский детский социальный центр и в Горловку.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.

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