В Донбасс доставили четвёртую партию гуманитарной помощи из Подмосковья

В Донбасс прибыла четвёртая партия гуманитарной помощи из Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на члена Общественной палаты Московской области Юрия Мизерного.

«Первой точкой, куда мы доставили комплекты с гумпомощью, стал пункт размещения беженцев из Мариуполя. У всех этих людей была своя история побега из пылающего города. От этих рассказов, скажу честно, кровь стыла в жилах», — рассказал Мизерный.

Также гумпомощь доставили в Харцызский детский социальный центр и в Горловку.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.