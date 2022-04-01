Украинские войска обстреляли аэропорт Донецка

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Украинские войска обстреляли аэропорт Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Украинские войска обстреляли аэропорт Донецка
  • © РИА Новости / Ирина Геращенко

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Авдеевка — г. Донецк (аэропорт): выпущено 12 снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка. Было выпущено 18 снарядов калибра 122 мм.

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские военные обстреливают посёлок Шахты им. В.И. Ленина.

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