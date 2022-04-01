Украинские войска обстреляли аэропорт Донецка
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Авдеевка — г. Донецк (аэропорт): выпущено 12 снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Ранее в ДНР заявили, что украинские военные обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка. Было выпущено 18 снарядов калибра 122 мм.
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские военные обстреливают посёлок Шахты им. В.И. Ленина.