Умер журналист Андрей Бабицкий

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Российский журналист Андрей Бабицкий умер в Донецке. Ему было 57 лет.
Умер журналист Андрей Бабицкий
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Да, подтверждаем, это правда, печальная новость, Андрей умер», — сообщили РИА Новости в редакции издания «Украина.ру», с которым сотрудничал журналист.

Андрей Бабицкий родился в 1964 году в Москве. С 1989 по 2014 год работал корреспондентом «Радио Свобода»*.

С 2016 года — постоянный автор интернет-издания «Украина.ру». Также был колумнистом ряда изданий, в том числе RT.

*«Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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