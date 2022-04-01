Умер журналист Андрей Бабицкий

Российский журналист Андрей Бабицкий умер в Донецке. Ему было 57 лет.

«Да, подтверждаем, это правда, печальная новость, Андрей умер», — сообщили РИА Новости в редакции издания «Украина.ру», с которым сотрудничал журналист.

Андрей Бабицкий родился в 1964 году в Москве. С 1989 по 2014 год работал корреспондентом «Радио Свобода»*.

С 2016 года — постоянный автор интернет-издания «Украина.ру». Также был колумнистом ряда изданий, в том числе RT.

*«Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.