В Подмосковье наградили раненых военных, отличившихся в ходе спецоперации на Украине

В подмосковном госпитале им. Вишневского наградили раненых военнослужащих, отличившихся при проведении спецоперации.

Отмечается, что 18 медалей «За отвагу» вручил замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Он пожелал бойцам скорейшего выздоровления.

После выписки военных направят на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории.

Ранее Герой России и командующий войсками ВВО Александр Чайко наградил военных, которые проявили мужество и отвагу в ходе спецоперации на Украине. Церемония прошла около мемориала советским воинам, павшим в боях в годы ВОВ.