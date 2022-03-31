Опубликованы кадры продвижения Народной милиции ДНР

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Военный корреспондент RT Андрей Филатов снял на видео продвижение Народной милиции Донецкой Народной Республики в Донбассе.
Опубликованы кадры продвижения Народной милиции ДНР
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Двор зачистили. Следующий район, через дорогу в двушке справа сидит снайпер, стреляет по нам», — рассказал  корреспондент на видео.

Также Филатов снял видео на подходах к заводу «Азовсталь» в Мариуполе, где проходят боевые действия.

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