Опубликованы кадры продвижения Народной милиции ДНР

Военный корреспондент RT Андрей Филатов снял на видео продвижение Народной милиции Донецкой Народной Республики в Донбассе.

«Двор зачистили. Следующий район, через дорогу в двушке справа сидит снайпер, стреляет по нам», — рассказал корреспондент на видео.

Также Филатов снял видео на подходах к заводу «Азовсталь» в Мариуполе, где проходят боевые действия.