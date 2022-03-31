Опубликованы кадры продвижения Народной милиции ДНР
Военный корреспондент RT Андрей Филатов снял на видео продвижение Народной милиции Донецкой Народной Республики в Донбассе.
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
«Двор зачистили. Следующий район, через дорогу в двушке справа сидит снайпер, стреляет по нам», — рассказал корреспондент на видео.
Также Филатов снял видео на подходах к заводу «Азовсталь» в Мариуполе, где проходят боевые действия.
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