СК возбудил два дела по факту недавних обстрелов ЛНР и ДНР со стороны украинских войск

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту обстрелов территорий ЛНР и ДНР со стороны украинских войск 28 и 29 марта.

Об этом говорится в сообщении российского СК.

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).

По информации следствия, 28—29 марта 2022 года военнослужащие Вооружённых сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и миномётные обстрелы из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в ЛНР и ДНР.

В результате обстрелов ДНР погибли десять человек, ещё шестеро ранены.

При обстрелах ЛНР пострадали два мирных жителя.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ночного обстрела Горловки со стороны Вооружённых сил Украины.