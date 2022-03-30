СК возбудил два дела по факту недавних обстрелов ЛНР и ДНР со стороны украинских войск

Короткая ссылка
Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту обстрелов территорий ЛНР и ДНР со стороны украинских войск 28 и 29 марта.
СК возбудил два дела по факту недавних обстрелов ЛНР и ДНР со стороны украинских войск
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом говорится в сообщении российского СК.

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).

По информации следствия, 28—29 марта 2022 года военнослужащие Вооружённых сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и миномётные обстрелы из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в ЛНР и ДНР.

В результате обстрелов ДНР погибли десять человек, ещё шестеро ранены.

При обстрелах ЛНР пострадали два мирных жителя.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ночного обстрела Горловки со стороны Вооружённых сил Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить