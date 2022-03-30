СК возбудил два дела по факту недавних обстрелов ЛНР и ДНР со стороны украинских войск
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Об этом говорится в сообщении российского СК.
Дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).
По информации следствия, 28—29 марта 2022 года военнослужащие Вооружённых сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и миномётные обстрелы из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в ЛНР и ДНР.
В результате обстрелов ДНР погибли десять человек, ещё шестеро ранены.
При обстрелах ЛНР пострадали два мирных жителя.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ночного обстрела Горловки со стороны Вооружённых сил Украины.