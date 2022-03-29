Глава ДНР Пушилин не исключил рассмотрения вопроса о вхождении республики в состав России

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Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что в республике рассмотрят вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России после освобождения всей территории.
Глава ДНР Пушилин не исключил рассмотрения вопроса о вхождении республики в состав России
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

«Что касается вхождения в состав России, что касается желания и стремления, то они отчётливо прослеживаются с 2014 года — желание быть в России», — сказал он.

По его словам, сейчас основная задача заключается  в «выходе на конституционные границы» ДНР.

«Дальше определимся», — заявил Пушилин в ходе пресс-конференции в Донецке.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение было принято после просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи.  

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