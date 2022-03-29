Глава ДНР Пушилин не исключил рассмотрения вопроса о вхождении республики в состав России
- РИА Новости
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Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.
«Что касается вхождения в состав России, что касается желания и стремления, то они отчётливо прослеживаются с 2014 года — желание быть в России», — сказал он.
По его словам, сейчас основная задача заключается в «выходе на конституционные границы» ДНР.
«Дальше определимся», — заявил Пушилин в ходе пресс-конференции в Донецке.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение было принято после просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи.