Российские военные за ночь поразили 68 объектов ВСУ
- РИА Новости
«Поражены 68 военных объектов Украины. Среди них три пункта управления, четыре ЗРК, в том числе три «Бука-М1» и один — «Оса», одна радиолокационная станция, пять установок РСЗО», — следует из заявления Минобороны России.
Кроме того, российские военные уничтожили два склада боеприпасов, три склада ГСМ и нанесли удары по 19 районам сосредоточения украинской боевой техники и опорным пунктам.
Ранее ведомство опубликовало кадры уничтожения ударными вертолётами Ми-28Н и Ми-28УБ бронетехники ВСУ управляемыми ракетами.
Авиационный удар наносился парами с дистанции до 5 км.