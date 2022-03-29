Российские военные за ночь поразили 68 объектов ВСУ

За ночь российская оперативно-тактическая авиация поразила 68 военных объектов Украины, средства ПВО и ВКС России уничтожили три украинских БПЛА.

«Поражены 68 военных объектов Украины. Среди них три пункта управления, четыре ЗРК, в том числе три «Бука-М1» и один — «Оса», одна радиолокационная станция, пять установок РСЗО», — следует из заявления Минобороны России.

Кроме того, российские военные уничтожили два склада боеприпасов, три склада ГСМ и нанесли удары по 19 районам сосредоточения украинской боевой техники и опорным пунктам.

Ранее ведомство опубликовало кадры уничтожения ударными вертолётами Ми-28Н и Ми-28УБ бронетехники ВСУ управляемыми ракетами.

Авиационный удар наносился парами с дистанции до 5 км.