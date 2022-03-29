МО России: более 140 граждан Турции и Украины вывезены из Херсонской области

Российские военные осуществили вывоз 148 граждан Турции и Украины из Херсонской области, сообщает Минобороны России.

«Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 138 граждан Турецкой Республики и 10 граждан Украины», — приводит ТАСС сообщение.

Согласно данным ведомства, российские военные организовали на центральной площади Херсона безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что за сутки из Мариуполя эвакуированы 627 человек.