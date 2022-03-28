СК России проведёт расследование из-за обстрелов ВСУ медицинских машин в зоне спецоперации

Российские следователи по поручению председателя СК Александра Бастрыкина проведут расследование из-за обстрелов Вооружёнными силами Украины медицинских машин в зоне спецоперации.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК.

По информации следствия, украинские войска намеренно обстреливали российский медтранспорт в зоне спецоперации.

Отмечается, что Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК принять меры к установлению причастных к этому факту лиц для последующего привлечения их к ответственности, предусмотренной российским законодательством.

Ранее Бастрыкин поручил расследовать пытки и жестокое убийство жительницы Мариуполя боевиками из националистического полка «Азов».