СК России проведёт расследование из-за обстрелов ВСУ медицинских машин в зоне спецоперации

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Российские следователи по поручению председателя СК Александра Бастрыкина проведут расследование из-за обстрелов Вооружёнными силами Украины медицинских машин в зоне спецоперации.
СК России проведёт расследование из-за обстрелов ВСУ медицинских машин в зоне спецоперации
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК.

По информации следствия, украинские войска намеренно обстреливали российский медтранспорт в зоне спецоперации.

Отмечается, что Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК принять меры к установлению причастных к этому факту лиц для последующего привлечения их к ответственности, предусмотренной российским законодательством. 

Ранее Бастрыкин поручил расследовать пытки и жестокое убийство жительницы Мариуполя боевиками из националистического полка «Азов».

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