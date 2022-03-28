Военкор Филатов показал видео с захваченной базы боевиков «Азова» в Мариуполе

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Военкор RT Андрей Филатов побывал в захваченном российскими морпехами и бойцами ДНР здании, которое использовалось боевиками нацбатальона «Азов» в Мариуполе. На месте, которое покинули националисты, найдены коробы от гранатомётов NLAW.

«Судя по всему, это блок управления ПТРК «Стугна», это короб от гранатомёта NLAW, третий этаж вроде как подготовлен к обороне. Вот, кстати, вчера мы двигались через эти пятиэтажки, были им видны. То есть они отсюда могли нас накрывать, особенно со школы, но, судя по всему, они готовились драпать и должного внимания нам не уделили», — рассказал журналист.

Филатов также снял на видео штурм базы национального батальона «Азов» в Мариуполе силами Народной милиции ДНР и российской морской пехоты.

В ролике журналиста показана работа танка по казарме боевиков нацбатальона.

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