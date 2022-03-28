Депутат Лантратова рассказала о своей поездке в Мариуполь

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в стриме RT рассказала о своей поездке в Мариуполь, где она увидела сожжённые дома и расстрелянные в упор автомобили мирных жителей.

«Сожжённые дома и непрерывная стрельба. Сколько мы там были — постоянно стреляли», — сообщила Лантратова.

В центре гуманитарной помощи она познакомилась с шестилетним мальчиком Никитой, который рассказал, как 20 дней сидел с мамой в холодных подвалах, из которых их не выпускали украинские националисты.

«Мама Никиты рассказала, что она рада, что наконец можно получить продукты питания и что ребёнок хотя бы не заикается после этих страшных моментов», — отметила собеседница.

Ранее специальный корреспондент RT Валентин Горшенин снял на видео последствия боевых действий в Мариуполе.