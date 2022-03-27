Командир бригады «Пятнашки» сравнил нынешнюю ситуацию в Донбассе с 2014 годом

Командир бригады «Пятнашки» Абхаз (Ахра Авидзба) в разговоре со спецкором RT Валентином Горшениным рассказал об отличии нынешней ситуации в Донбассе от той, которая складывалась в 2014 году.

«В 2014 году Украина больше акцент делала на нацбатальоны, поэтому армия была в забвении. Но потом, когда она увидела, как мы их треплем, она сделала акцент на армию, а нацбатальоны — как заградотряд, поэтому сегодня столкнулись две армии. Результат какой? Нет таких блицкригов, как многие пытаются. Эшелонированная оборона, хорошо заминированная, поэтому надо каждый сантиметр за сантиметром выгрызать», — сказал он.

По его словам, националисты укрепляются возле городов и под фундамент прокапываются, «сидят под фундаментом, в жилых домах». Он отметил, что землю они не выбрасывают перед собой, чтобы окопы видно не было.

«Свои хитрости имеют, но мы привыкшие... Здесь лёгкой прогулки не намечалось», — указал собеседник.

Абхаз также отметил, что к ним продолжают прибывать добровольцы.

«Мы не можем им отказать в удовольствии защищать своё отечество», — добавил он.

Ранее «Известия» писали, что официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о блокировании военными Донецкой Народной Республики украинских националистов на заводе «Азовсталь».