В ДНР сообщили, что украинские военные выпустили более 300 снарядов и мин по республике
- РИА Новости
«С начала текущих суток противник выпустил более 300 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов», — говорится в сообщении в Telegram.
В результате обстрелов повреждения получили 21 жилой дом и один объект гражданской инфраструктуры ДНР.
Ранее стало известно, что украинские военные минами обстреляли Петровский район Донецка.
ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по Ясиноватой.