В ДНР сообщили, что украинские военные выпустили более 300 снарядов и мин по республике

Украинские военные с начала суток выпустили более 300 снарядов и мин по Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

«С начала текущих суток противник выпустил более 300 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов», — говорится в сообщении в Telegram.

В результате обстрелов повреждения получили 21 жилой дом и один объект гражданской инфраструктуры ДНР.

Ранее стало известно, что украинские военные минами обстреляли Петровский район Донецка.

ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по Ясиноватой.