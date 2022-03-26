За сутки российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 и один Су-24

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За сутки российские средства ПВО сбили три украинских самолёта: два Су-25 и один Су-24, а также шесть беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
За сутки российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 и один Су-24
  • РИА Новости

«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенным пунктом Вишнёвое три украинских самолета (два Су-25 и один Су-24), а также шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Васильевка», — сказал представитель ведомства.

С начала военной операции уничтожены 267 БПЛА, 207 зенитных ракетных комплексов, 1618 танков и других боевых бронированных машин, 166 установок РСЗО, 662 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1453 единицы специальной военной автомобильной техники.

Также Министерство обороны России показало видео пуска крылатых ракет «Калибр» по военным объектам ВСУ на Украине.

Удар высокоточным оружием был нанесён с борта корабля Черноморского флота из акватории Чёрного моря.

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