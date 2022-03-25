Макрон заявил о планах Франции, Турции и Греции провести гуманитарную операцию в Мариуполе

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о планах Франции, Турции и Греции провести гуманитарную операцию по эвакуации всех желающих из Мариуполя.

Об этом Макрон сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

По его словам, решение провести «исключительную гуманитарную операцию» было принято 24 марта. Макрон заявил, что эта операция будет обсуждена в ближайшее время в ходе беседы с российским президентом Владимиром Путиным.

«Вместе с Турцией и Грецией мы собираемся запустить гуманитарную операцию, чтобы эвакуировать всех желающих покинуть Мариуполь», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Макрон заявил, что Европа продолжит предоставление Украине экономической, военной и гуманитарной помощи.

До этого он заявил, что Франция не является участником конфликта на Украине и никогда им не станет.