Володин прокомментировал данные о похищении сотрудниками СБУ дочери мэра Купянска

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что похищение сотрудниками СБУ дочери мэра Купянска Геннадия Мацегоры свидетельствует о том, насколько неонацистская идеология поразила органы власти Украины.

«Вчера мэр украинского города Купянска, полный отчаяния, записал видеообращение к Зеленскому. Мужчина просит судить его, но отпустить на свободу похищенную СБУ дочь. Чудовищная ситуация. Сталкиваясь с такими фактами, всё больше понимаешь, что происходит на Украине: насколько неонацистская идеология поразила органы власти», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Володина, в настоящий момент на Украине творится беззаконие.

«Избивают палками людей, привязанных к столбам на улице, крадут детей у родителей с целью шантажа, размещают военную технику в жилых кварталах, прикрываются мирными гражданами как живым щитом», — указал председатель Госдумы.

При этом, как добавил Володин, Зеленский постоянно выступает везде «с просьбами о помощи».

«Одновременно с этим президент Украины Зеленский со слезами на глазах выступает перед парламентами зарубежных стран, обращаясь к ним с просьбой о помощи, сравнивая ситуацию с геноцидом евреев времён Второй мировой войны. В реальности всё обстоит ровно наоборот... Зеленский и его приспешники — военные преступники, исповедующие нацистскую идеологию», — отметил он.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегору подозревают в госизмене из-за поддержки российских сил.