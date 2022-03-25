Минобороны России показало расчёт ракетного комплекса «Искандер-М» под Черниговом
«Комплекс «Искандер-М» является самым мощным и высокоточным оружием сухопутных войск, поэтому шанс того, что пострадает мирное население или гражданская инфраструктура, сведён к нулю», — рассказал российский военнослужащий.
По его словам, в ходе выполнения задачи военные поразили здание, в котором располагался иностранный легион.
Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что автомобильный мост через реку Десну был взорван по приказу главы Чернигова.