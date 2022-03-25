Минобороны России показало расчёт ракетного комплекса «Искандер-М» под Черниговом

Короткая ссылка
Минобороны России показало расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», уничтожившего пункт управления и узел связи ВСУ под Черниговом.

«Комплекс «Искандер-М» является самым мощным и высокоточным оружием сухопутных войск, поэтому шанс того, что пострадает мирное население или гражданская инфраструктура, сведён к нулю», — рассказал российский военнослужащий.

По его словам, в ходе выполнения задачи военные поразили здание, в котором располагался иностранный легион.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что автомобильный мост через реку Десну был взорван по приказу главы Чернигова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить