Минобороны России показало расчёт ракетного комплекса «Искандер-М» под Черниговом

Минобороны России показало расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», уничтожившего пункт управления и узел связи ВСУ под Черниговом.

«Комплекс «Искандер-М» является самым мощным и высокоточным оружием сухопутных войск, поэтому шанс того, что пострадает мирное население или гражданская инфраструктура, сведён к нулю», — рассказал российский военнослужащий.

По его словам, в ходе выполнения задачи военные поразили здание, в котором располагался иностранный легион.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что автомобильный мост через реку Десну был взорван по приказу главы Чернигова.