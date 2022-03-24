Командующий ВВО вручил награды военнослужащим ВС России в Киевской области

Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко вручил боевые награды отличившимся в ходе проведения специальной военной операции военнослужащим.

Как уточняет Минобороны России, награждение происходило непосредственно на передовых позициях подразделений в Киевской области, в 30 км от Киева, куда командующий прибыл для постановки задач и уточнения обстановки.

Отмечается, что один из награждённых военнослужащих — старший лейтенант Александр П. — уничтожил при боестолкновении с колонной бронетехники ВСУ танк, три БМП и один бронетранспортёр противника.

Ранее телеканал «360» сообщал, что военнослужащих, отличившихся во время спецоперации на Украине, наградили орденами Московской области «За доблесть и мужество». Их вручил в Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии России в Балашихе губернатор Андрей Воробьёв.