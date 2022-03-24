Спецкор RT рассказал об отбитых у украинских нацбатов позициях на переднем крае Марьинки

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Специальный корреспондент RT Валентин Горшенин в стриме «Летучка» рассказал об отбитых у украинских нацбатов позициях на переднем крае Марьинки.
Спецкор RT рассказал об отбитых у украинских нацбатов позициях на переднем крае Марьинки
  • РИА Новости

«Периодически по нам прилетают мины, потому что это передний край Марьинки. Огневые позиции националистов все до одной смотрят в сторону жилого сектора. Прямо вот меньше 200 м. Восемь лет подряд гнёзда пулемётные смотрели на жилой сектор», — сказал он.

При этом он отметил, что в жилом секторе нет вообще ни позиций, ни окопов Донецкой Народной Республики.

Также Горшенин заявил, что в каждой комнате, где находились украинские силовики, были «разного рода рисунки» на стенах.

Ранее стрингер RT Андрей Филатов снял на видео, как жители Мариуполя встречают российских военных.

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