Стрингер RT снял на видео одну из бывших огневых точек ВСУ в Донбассе

Стрингер RT Андрей Филатов снял на видео одну из бывших огневых точек Вооружённых сил Украины в Донбассе.

Он рассказал, что на видео — частный недостроенный трёхэтажный дом, при этом по соседству находится дом, где живут мирные жители с детьми.

«Здесь сидели миномётчики, вели огонь по наступающим силам Народной милиции (ДНР), соответственно, вели огонь из частного сектора, подставляя тем самым под удар мирных жителей. Мнения мирных жителей они, естественно, не спрашивали», — сообщил стрингер.

Ранее RT опубликовал эксклюзивные кадры из квартиры в Мариуполе, которую занимали украинские военные.