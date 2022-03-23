Российские военные ведут бой против ВСУ у Новомихайловки

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Российские подразделения продвинулись ещё на 2 км и ведут бой против украинской бригады на окраинах Новомихайловки.
Российские военные ведут бой против ВСУ у Новомихайловки
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Подразделения российских вооружённых сил за день продвинулись ещё на 2 км и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины на южных и юго-восточных окраинах населённого пункта Новомихайловка», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Тем временем группировка войск Донецкой Народной Республики ведёт бой за овладение Каменкой и Новобахмутовкой.

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