Российские военные ведут бой против ВСУ у Новомихайловки

Российские подразделения продвинулись ещё на 2 км и ведут бой против украинской бригады на окраинах Новомихайловки.

«Подразделения российских вооружённых сил за день продвинулись ещё на 2 км и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины на южных и юго-восточных окраинах населённого пункта Новомихайловка», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Тем временем группировка войск Донецкой Народной Республики ведёт бой за овладение Каменкой и Новобахмутовкой.