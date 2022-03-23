Белоруссия разрешила до 15 апреля безвизовый въезд с Украины для беженцев
Белоруссия разрешила до 15 апреля безвизовый въезд с Украины гражданам этой страны и других государств, которые пытаются покинуть зону боевых действий.
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
Об этом, как пишет БЕЛТА, заявили в белорусском МИД.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона выступает исключительно за переговоры и мирное урегулирование ситуации на Украине.
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