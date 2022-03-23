Белоруссия разрешила до 15 апреля безвизовый въезд с Украины для беженцев

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Белоруссия разрешила до 15 апреля безвизовый въезд с Украины гражданам этой страны и других государств, которые пытаются покинуть зону боевых действий.
Белоруссия разрешила до 15 апреля безвизовый въезд с Украины для беженцев
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом, как пишет БЕЛТА, заявили в белорусском МИД.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона выступает исключительно за переговоры и мирное урегулирование ситуации на Украине.

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