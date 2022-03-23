В Кремле заявили, что российские военные не стреляют по гражданским на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные не стреляют по гражданским в ходе спецоперации на Украине.
В Кремле заявили, что российские военные не стреляют по гражданским на Украине
  • © «Крыминформ»

«Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским», — рассказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Также Песков обратил внимание, что всё больше свидетелей выходят из украинских городов и рассказывают, что Вооружённые силы Украины их удерживают как живой щит, а националистические батальоны открывают огонь по гражданским лицам.

Ранее Песков в интервью CNN рассказал, что есть украинцы, которые сотрудничают с российскими военными.

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