В Кремле заявили, что российские военные не стреляют по гражданским на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные не стреляют по гражданским в ходе спецоперации на Украине.

«Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским», — рассказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Также Песков обратил внимание, что всё больше свидетелей выходят из украинских городов и рассказывают, что Вооружённые силы Украины их удерживают как живой щит, а националистические батальоны открывают огонь по гражданским лицам.

Ранее Песков в интервью CNN рассказал, что есть украинцы, которые сотрудничают с российскими военными.