Захарова рассказала о двух обменах пленными между Россией и Украиной

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о двух обменах пленными между Россией и Украиной.
Захарова рассказала о двух обменах пленными между Россией и Украиной
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Она отметила, что Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов. 

«Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной», — говорится в ответе Захаровой на вопросы СМИ в связи с последними заявлениями главы евродипломатии Жозепа Борреля.

Она подчеркнула, что между тем «ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как живым щитом и не блокировали их выход в Россию».

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