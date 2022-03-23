Минобороны опубликовало кадры уничтожения пусковой установки ЗРК С-300 украинских войск
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пусковой установки зенитно-ракетной системы С-300 украинских войск в промышленной застройке на северной окраине Киева.
- © Минобороны РФ
На видео показаны кадры, снятые с российского разведывательно-ударного беспилотника «Форпост».
Ранее Минобороны России опубликовало видео ударов из берегового ракетного комплекса «Бастион» по инфраструктуре Вооружённых сил Украины.
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