ВС России нанесли удар по арсеналу с вооружением и военной техникой в Оржеве

Короткая ссылка
Минобороны России сообщило, что российские ВС нанесли удар по арсеналу с вооружением и военной техникой украинских войск в Оржеве.
ВС России нанесли удар по арсеналу с вооружением и военной техникой в Оржеве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесён удар по арсеналу в населённом пункте Оржев в 14 км северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского ангара. По данным ведомства, вертолёты армейской авиации нанесли авиационный удар по военному объекту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить