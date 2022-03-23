ВС России нанесли удар по арсеналу с вооружением и военной техникой в Оржеве
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«Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесён удар по арсеналу в населённом пункте Оржев в 14 км северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского ангара. По данным ведомства, вертолёты армейской авиации нанесли авиационный удар по военному объекту.