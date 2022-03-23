ВС России нанесли удар по арсеналу с вооружением и военной техникой в Оржеве

Минобороны России сообщило, что российские ВС нанесли удар по арсеналу с вооружением и военной техникой украинских войск в Оржеве.

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