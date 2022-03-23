Системы ПВО ДНР перехватили ракету «Точка-У» в Енакиево

Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что средства ПВО республики вечером 22 марта перехватили украинскую ракету «Точка-У» в районе посёлка им. Карла Маркса в Енакиево.

«Средства ПВО перехватили очередную ракету ТРК «Точка-У». Вечером 22 марта в районе посёлка им. Карла Маркса в Енакиево была перехвачена ракета украинского ТРК «Точка-У», запущенная в направлении гражданской инфраструктуры республики», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Уточняется, что от падения обломков ракеты пострадали мирный житель и домостроения.

Ранее средства ПВО ДНР перехватили две ракеты «Точка-У» над Макеевкой — обломки рассыпались над посёлком Пролетарским и за микрорайоном Зелёным в Макеевке.