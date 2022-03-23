Руководитель проекта RT «Дети войны» рассказала о спасении в Мариуполе пары пенсионеров

Руководитель проекта RT «Дети войны» Юлия Мартовалиева в стриме RT «Летучка» рассказала, как съёмочная группа спасла в Мариуполе пару пенсионеров и помогла им встретиться с сыном.

«Бабушка из подвала вышла к нашему водителю, но она вышла на самом деле за лекарствами к военным... И она отдала телефон нашему водителю, говорит: «У меня сын живёт в Туле, если можно, просто позвоните ему и скажите, что я жива», — рассказала Мартовалиева.

По её словам, на следующий день, когда велась съёмка, сотрудники телеканала искали по подвалам бабушку и нашли её с мужем.

«У них было минут, наверное, пять на эвакуацию, потому что там миномётный обстрел ещё начался. Так мы их и забрали. Разместили у себя в гостинице, они долго не могли в себя прийти, не могли наесться, никак не понимали, что уже есть вода», — сказала она.

Позже пожилые супруги смогли выехать в Тулу, где встретились с сыном.