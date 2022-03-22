Минобороны России показало кадры уничтожения артиллерийской системы ВСУ
Минобороны России опубликовало видео уничтожения артиллерийской системы большой мощности Вооружённых сил Украины.
Отмечается, что установка была уничтожена ударом высокоточного вооружения.
Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения центра подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины в Житомирской области.
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