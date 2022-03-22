Минобороны России показало кадры уничтожения артиллерийской системы ВСУ

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Минобороны России опубликовало видео уничтожения артиллерийской системы большой мощности Вооружённых сил Украины.

Отмечается, что установка была уничтожена ударом высокоточного вооружения.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения центра подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины в Житомирской области.

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