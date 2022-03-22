Минобороны России сообщило о продвижении российских ВС в ходе наступления
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Отмечается, что группировка войск ДНР вклинилась на 4 км вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады украинских ВС и ведёт бой за овладение населёнными пунктами Каменка, Новосёловка Вторая, Верхнеторецкое.
Конашенков добавил, что на направлении Курахово продвижение за ночь составило до 5 км.
Кроме того, военные ДНР уничтожили роту 53-й отдельной мехбригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной мехбригады украинских войск, овладев населёнными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.
Подразделения Народной милиции ЛНР установили контроль над населёнными пунктами Калиново Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских ВС.