Минобороны России сообщило о продвижении российских ВС в ходе наступления

Подразделения российских вооружённых сил, развивая наступление, продвинулись ещё на 6 км и овладели населённым пунктом Урожайное, в настоящее время ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

РИА Новости

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