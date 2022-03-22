Минобороны России сообщило о продвижении российских ВС в ходе наступления

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Подразделения российских вооружённых сил, развивая наступление, продвинулись ещё на 6 км и овладели населённым пунктом Урожайное, в настоящее время ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.
Минобороны России сообщило о продвижении российских ВС в ходе наступления
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что группировка войск ДНР вклинилась на 4 км вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады украинских ВС и ведёт бой за овладение населёнными пунктами Каменка, Новосёловка Вторая, Верхнеторецкое.

Конашенков добавил, что на направлении Курахово продвижение за ночь составило до 5 км.

Кроме того, военные ДНР уничтожили роту 53-й отдельной мехбригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной мехбригады украинских войск, овладев населёнными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.

Подразделения Народной милиции ЛНР установили контроль над населёнными пунктами Калиново Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских ВС.

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