Опубликованы кадры опроса пленных украинских военнослужащих, которые прятались в жилых домах
Опубликованы кадры опроса пленных украинских военнослужащих, которые прятались в жилых домах.
- РИА Новости
Один из них рассказал, что их туда направили из другого здания боевики нацбата «Азов».
«Просто перевели нас сюда, поставили. Смотреть — и всё», — сказал он.
Солдат отрицает, что они вели обстрелы из этого дома.
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