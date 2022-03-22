Опубликованы кадры опроса пленных украинских военнослужащих, которые прятались в жилых домах

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Опубликованы кадры опроса пленных украинских военнослужащих, которые прятались в жилых домах.
Опубликованы кадры опроса пленных украинских военнослужащих, которые прятались в жилых домах
  • РИА Новости

Один из них рассказал, что их туда направили из другого здания боевики нацбата «Азов».

«Просто перевели нас сюда, поставили. Смотреть — и всё», — сказал он.

Солдат отрицает, что они вели обстрелы из этого дома.

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