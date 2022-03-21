Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении украинской ведущей за угрозы семьям лётчиков

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в отношении украинской телеведущей за угрозы в адрес российских лётчиков и их семей.

Как сообщили в СК, Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК возбудить уголовное дело в отношении телеведущей украинского телеканала «1+1» Натальи Мосейчук.

В эфире она высказала угрозы в адрес российских лётчиков и членов их семей, а также призвала к насилию в отношении лётчиков и их близких, «высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы».

«После сбора необходимых сведений она будет объявлена в международный розыск», — добавили в СК.

17 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей.