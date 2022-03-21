Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении украинской ведущей за угрозы семьям лётчиков

21 марта 2022
20 марта 2022 | 21:29
20 марта 2022 | 20:41
19 марта 2022 | 17:47
17 марта 2022 | 22:07
16 марта 2022 | 17:18
16 марта 2022 | 13:53
16 марта 2022 | 13:32
15 марта 2022 | 20:46
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в отношении украинской телеведущей за угрозы в адрес российских лётчиков и их семей.
Как сообщили в СК, Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК возбудить уголовное дело в отношении телеведущей украинского телеканала «1+1» Натальи Мосейчук.
В эфире она высказала угрозы в адрес российских лётчиков и членов их семей, а также призвала к насилию в отношении лётчиков и их близких, «высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы».
«После сбора необходимых сведений она будет объявлена в международный розыск», — добавили в СК.
17 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей.