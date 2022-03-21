Омбудсмен ДНР назвала обязанностью Киева компенсировать ущерб жителям республики

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Выплата компенсаций мирным жителям и гражданам ДНР с оккупированных украинскими военными территорий — это обязанность Киева, сказала уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

«Что касается фактов мародёрства: уже работают на всех территориях следователи правоохранительных органов и МВД ДНР. И каждый человек имеет полное право написать заявление. Тем более что украинские силовики не вчера там появились... Люди их прекрасно знают — и фамилии, и имена, и отчества», — сказала она РИА Новости.

Как отметила Морозова, когда на территории Украины будет восстановлен порядок, пройдут соответствующие разбирательства.

«Поэтому, естественно, люди должны подходить в правоохранительные органы и писать об этом заявление», — добавила она.

Морозова также напомнила, что после полной зачистки Мариуполя будет собран трибунал для украинских нацбатов.

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