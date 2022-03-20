СК России проведёт проверку пленённых в Изюме лидеров украинских нацформирований

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении взятых в плен в Изюме лидеров украинских нацформирований на причастность к совершению преступлений.
СК России проведёт проверку пленённых в Изюме лидеров украинских нацформирований
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК России.

«Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК проверить задержанных лиц на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины, установив их роль и степень участия в преступлениях украинского режима, а также обеспечить полное, всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности указанных лиц», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, военнослужащие Росгвардии в рамках операции по освобождению города Изюм захватили в плен ряд лидеров нацформирований и пособников СБУ.

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