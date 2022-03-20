Опубликовано видео применения российской огнемётной системы «Солнцепёк» в Донбассе

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Опубликовано видео применения в Донбассе российской тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк».
Опубликовано видео применения российской огнемётной системы «Солнцепёк» в Донбассе
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом информирует РИА Новости.

На видео «Солнцепёк» производит залп в сторону противника.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеоролик уничтожения танка Вооружённых сил Украины с помощью высокоточного ракетного вооружения.

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