Опубликовано видео применения российской огнемётной системы «Солнцепёк» в Донбассе
Опубликовано видео применения в Донбассе российской тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк».
- РИА Новости
- © Максим Блинов
Об этом информирует РИА Новости.
На видео «Солнцепёк» производит залп в сторону противника.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видеоролик уничтожения танка Вооружённых сил Украины с помощью высокоточного ракетного вооружения.
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