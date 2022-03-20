В ЛНР заявили об обнаружении захоронения опасных химикатов на освобождённой территории

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Руководитель Специальной комиссии по фиксации преступлений военно-политического руководства Украины, первый заместитель главы МИД Луганской Народной Республики Анна Сорока заявила, что силы ЛНР обнаружили захоронение опасных химикатов на освобождённой от сил Украины территории.
В ЛНР заявили об обнаружении захоронения опасных химикатов на освобождённой территории
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

Как пишет РИА Новости, она сообщила, что силы ЛНР обнаружили захоронение химически опасных веществ вблизи одной из газовых станций на территории, освобождённой республикой.

«Мы нашли, предположительно, захоронение химически опасных веществ возле реки Северский Донец вблизи газовой станции, при взрыве которой детонация... привела бы к страшным, катастрофическим последствиям», — сказала она.

По её словам, освобождение новых населённых пунктов ЛНР, «находившихся под оккупацией Украины», даёт возможность получать подтверждение уже имеющейся информации о военных преступлениях Киева, а также фиксировать новую информацию.

Ранее в ЛНР заявили об обстреле военными ВСУ школы в Рубежном.

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