Кадыров: Минздрав Чечни создал четыре бригады врачей для помощи бойцам

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Минздрав Чечни создал четыре бригады врачей, которые окажут помощь бойцам, привлечённым к военной операции на Украине, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Битва не бывает без жертв. И хотя ребята, по милости Всевышнего, на данном этапе продвигаются без потерь, Министерством здравоохранения республики сформированы четыре бригады врачей, изъявивших желание оказать при необходимости экстренную помощь нашим воинам», — написал чеченский лидер в Telegram.

Речь идёт о врачах станции скорой медицинской помощи. Реанимобили, на которых будут работать медбригады, оснащены и оборудованы по последним медицинским стандартам, подчеркнул Кадыров.

«Я признателен врачам за высокую гражданскую позицию. Благодарю дорогих братьев — вице-премьера Эльхана Сулейманова, министра здравоохранения Идриса Байсултанова за помощь в формировании бригад и их отправку к месту дислокации воинов», — отметил он.

Также 19 марта Рамзан Кадыров заявил, что на Украину прибыл новый батальон чеченских добровольцев.

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