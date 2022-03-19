Корреспондент RT снял работу танка Народной милиции ДНР в Марьинке

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Специальный корреспондент RT Валентин Горшенин снял работу танка Народной милиции ДНР в Марьинке, где 19 марта шли бои с ВСУ.

Как рассказал танкист в перерыве между боями, «по всем, которым надо было, чётко отработали».

«Либо танк, либо «Рапира» пристреливается, уже третий раз в это место. Чётко туда кладут, но чуть-чуть попасть они не могут. Они тоже подбежали и сразу прячутся, чтобы я их не выкурил. Если я сейчас выкурю, откуда по мне работают, я их уничтожу. Сейчас пару минут перекурим, на другую позицию выскочим, с другой отработаем», — рассказал танкист в перерыве между боями.

Ранее RT опубликовал видео стрингера Андрея Филатова, на котором Народная милиция ДНР освобождает жилые дома в Мариуполе от бойцов нацбатальона «Азов».

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