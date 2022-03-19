Кадыров сообщил о переходе населённого пункта в ЛНР под контроль российских военных
- РИА Новости
«Очередной населённый пункт освобождён от бандеровской хунты! На этот раз чеченские бойцы ликвидировали угрозу националистов в городе Рубежное Луганской области», — написал Кадыров в Telegram.
Он уточнил, что чеченские военные используют тактику планомерного продвижения с последующей ликвидацией боевиков точечными ударами.
Данная тактика позволяет «отбить территорию» безопасно для военных и без потерь среди мирного населения, пояснил Кадыров.
Ранее Кадыров сообщил о прибытии на Украину нового батальона чеченских добровольцев.