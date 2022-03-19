Кадыров сообщил о переходе населённого пункта в ЛНР под контроль российских военных

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что очередной населённый пункт в Луганской Народной Республике перешёл под контроль российских военных.
Кадыров сообщил о переходе населённого пункта в ЛНР под контроль российских военных
  • РИА Новости

«Очередной населённый пункт освобождён от бандеровской хунты! На этот раз чеченские бойцы ликвидировали угрозу националистов в городе Рубежное Луганской области», — написал Кадыров в Telegram.

Он уточнил, что чеченские военные используют тактику планомерного продвижения с последующей ликвидацией боевиков точечными ударами.

Данная тактика позволяет «отбить территорию» безопасно для военных и без потерь среди мирного населения, пояснил Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил о прибытии на Украину нового батальона чеченских добровольцев.

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