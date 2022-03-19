Посол Белоруссии заявил, что последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину

Последняя группа белорусских дипломатов покинула территорию Украины. Об этом сообщил посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

«Мы находились фактически в осадном положении, поэтому руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семьи по тому коридору, который предоставила украинская сторона», — приводит слова Сокола РИА Новости.

Украинские власти не смогли обеспечить безопасность сотрудникам белорусского посольства, поэтому они были вынуждены выехать в Молдавию, уточнил он.

Сокол также заявил, что Украина заблокирована все финансовые счета посольства.

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