Посол Белоруссии заявил, что последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину

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Последняя группа белорусских дипломатов покинула территорию Украины. Об этом сообщил посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол в интервью белорусскому телеканалу СТВ.
Посол Белоруссии заявил, что последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину
  • Gettyimages.ru

«Мы находились фактически в осадном положении, поэтому руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семьи по тому коридору, который предоставила украинская сторона», — приводит слова Сокола РИА Новости.

Украинские власти не смогли обеспечить безопасность сотрудникам белорусского посольства, поэтому они были вынуждены выехать в Молдавию, уточнил он.

Сокол также заявил, что Украина заблокирована все финансовые счета посольства.

Ранее ряд сотрудников посольства Сербии эвакуировали из Киева в Белград.

Власти Японии объявили о закрытии своего посольства в Киеве в связи с ситуацией вокруг Украины.

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