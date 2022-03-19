Спецкор RT пообщался с жителями освобождённых Ольгинки и Новотроицкого в ДНР

Спецкор RT Валентин Горшенин пообщался с жителями освобождённых Ольгинки и Новотроицкого в Донецкой Народной Республике.

По словам жительницы Ольгинки, российские войска к местным жителям хорошо отнеслись и «помогали всем, чем могли: продуктами, телефонами».

«А нацики всё разбили, прятались там, мебель порубали, плитки попалили», — рассказала местная жительница.

По словам женщины, «мародёрство как было в 2014 году, так и сейчас».

«Заходили к людям с автоматами... Требовали одежду и документы, чтобы убежать отсюда», — рассказала она.

Другая женщина рассказала, что местные жители прятались в школе. По её словам, украинские войска «людей обстреливали и убивали, дома поразвалили».

«Слышали, что то там, то там ограбили, магазины, вон, поразбивали все. Всё очень страшно», — заявила она.

Также житель Новотроицкого рассказал спецкору RT, что в селе раньше находился украинский батальон «Айдар».

«Айдар» у нас тут стоял — всё вытягивали... Я их не пускал, они говорят: «Мы хотим заселиться...» У других людей, кого не было дома, приходили, поотбивали замки, зашли. (Им) говорили: «Отдайте хоть икону», — и икону не отдали», — сказал мужчина.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что силы Донецкой Народной Республики освободили уже 97 населённых пунктов.